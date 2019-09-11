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11 сентября 201904:18

В годовщину терактов 9/11 у посольства США в Кабуле устроили взрыв

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У американского посольства в Кабуле прогремел сильный взрыв. В здании сработала сигнализация, которую было слышно в ближайших районах. Данных о жертвах и пострадавших нет, передает РИА Новости.

Взрыв в Афганистане устроен в день восемнадцатой годовщины серии страшных терактов, известных как 9/11. В 2001 году боевики террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) атаковали на захваченных самолетах здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Было захвачено четыре самолета, два из них врезались в башни-близнецы, один ударил по Пентагону, а четвертый рухнул в поле в штате Пенсильвания. Предполагалось, что он мог атаковать Капитолий или Белый дом. Жертвами трагедии 11 сентября стали 2974 человека. 24 человека до сих пор числятся как пропавшие без вести.

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