Тема:

Палестино-израильский конфликт 37 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
11 сентября 201905:53

Израиль уничтожил 15 целей в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли ответные удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Как сообщили представители Армии обороны, ракеты уничтожили 15 целей.

В ночь с 10 на 11 сентября в Тель-Авиве прошло экстренное совещание с участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху и руководителей силовых структур, посвященное обстрелам палестинских боевиков.

Накануне экстремисты выпустили два снаряда по территории Израиля, напоминает телеканал "Россия 24". Оба были перехвачены системой "Железный купол". В зоне обстрела, по данным военных, оказались около полумиллиона жителей. В их числе был и глава правительства, который в тот момент выступал на предвыборном митинге. Встречу с активистами пришлось срочно прервать.

Ранее по теме

Сейчас

04:18

У посольства США в Кабуле устроили взрыв

02:58

Запуск японского космического грузовика к МКС отменен из-за пожара

01:50

В КНДР испытали "стреляющего монстра"

23:18

Пожар под Нижним Новгородом тушат с помощью двух специальных поездов

23:10

Воздушная тревога не позволила Нетаньяху закончить выступление

19:19

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

17:15

В МИДе сменился статс-секретарь

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Вашингтон назвал вмешательство в выборы "экстраординарной угрозой"

Вашингтон назвал вмешательство в выборы "экстраординарной угрозой"

2 часа назад
В годовщину терактов 9/11 у посольства США в Кабуле устроили взрыв

В годовщину терактов 9/11 у посольства США в Кабуле устроили взрыв

2 часа назад
Запуск японского космического грузовика к МКС отменен из-за пожара

Запуск японского космического грузовика к МКС отменен из-за пожара

3 часа назад

Трансляции

11:55

"Диалог" с Дмитрием Медведевым
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:00

Пресс-конференция глав МИД России и Молдавии
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Журналистам могут запретить распространять информацию о росгвардейцах и их семьях

Журналистам могут запретить распространять информацию о росгвардейцах и их семьях

4 часа назад
Овечкин обошел Нурмагомедова в номинации "Спортсмен года"

Овечкин обошел Нурмагомедова в номинации "Спортсмен года"

1 час назад
Увольнение Болтона: бардак в Белом доме или законное право Трампа?

Увольнение Болтона: бардак в Белом доме или законное право Трампа?

5 часов назад
Apple представила три новых iPhone: все значимые обновления. И цены в России

Apple представила три новых iPhone: все значимые обновления. И цены в России

6 часов назад
Из-за воздушной тревоги премьера Израиля эвакуировали со сцены во время выступления

Из-за воздушной тревоги премьера Израиля эвакуировали со сцены во время выступления

7 часов назад
Что происходит в онкоцентре Блохина? Минздрав берет ситуацию под контроль

Что происходит в онкоцентре Блохина? Минздрав берет ситуацию под контроль

9 часов назад
Автосалон во Франкфурте: главные премьеры

Автосалон во Франкфурте: главные премьеры

12 часов назад
Крупный пожар под Нижним Новгородом: открытое горение удалось ликвидировать

Крупный пожар под Нижним Новгородом: открытое горение удалось ликвидировать

5 часов назад
Шпион против Трампа: на американской кухне подогрели байку о русском вмешательстве

Шпион против Трампа: на американской кухне подогрели байку о русском вмешательстве

7 часов назад
Жена Бута беспокоится о плохом питании мужа и надеется на его освобождение

Жена Бута беспокоится о плохом питании мужа и надеется на его освобождение

8 часов назад
Ученые бьют тревогу: Тихий океан потеплел до опасного уровня

Ученые бьют тревогу: Тихий океан потеплел до опасного уровня

18 часов назад
В КНДР испытали "стреляющего монстра"

В КНДР испытали "стреляющего монстра"

4 часа назад
Мединский: осквернение монумента Конева - плевок Чехии в сторону собственных граждан

Мединский: осквернение монумента Конева - плевок Чехии в сторону собственных граждан

5 часов назад
Спрятались от тайфуна и задержались: рыбаки-иностранцы браконьерствуют в Приморье

Спрятались от тайфуна и задержались: рыбаки-иностранцы браконьерствуют в Приморье

9 часов назад
Почему с возрастом мы набираем вес? Ответ найден

Почему с возрастом мы набираем вес? Ответ найден

14 часов назад
Раскопки загадок Кремля: в центре Москвы найдена посуда - ровесница Рима

Раскопки загадок Кремля: в центре Москвы найдена посуда - ровесница Рима

8 часов назад
Синоптики обещают Москве очень теплую осень

Синоптики обещают Москве очень теплую осень

8 часов назад
Подробности срежиссированного русофобского скандала в Болгарии

Подробности срежиссированного русофобского скандала в Болгарии

8 часов назад
Кто подставил Бориса Джонсона?

Кто подставил Бориса Джонсона?

11 часов назад
Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

15 часов назад
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

09.09.2019 15:06
Нужна помощь: Геру Балашова спасет протонная терапия

Нужна помощь: Геру Балашова спасет протонная терапия

09.09.2019 09:09
Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

06.09.2019 15:06
JPMorgan Chase снизил прогноз по доходам на 2019 год

JPMorgan Chase снизил прогноз по доходам на 2019 год

3 часа назад
Конгресс готов наперекор Трампу восстановить военную помощь Украине

Конгресс готов наперекор Трампу восстановить военную помощь Украине

3 часа назад
Счетная палата: при проверке бюджета-2018 выявлены нарушения на 426 млрд рублей

Счетная палата: при проверке бюджета-2018 выявлены нарушения на 426 млрд рублей

3 часа назад
Украинские футболисты не смогли обыграть Нигерию

Украинские футболисты не смогли обыграть Нигерию

4 часа назад
Алексей Копайгородский стал новым мэром Сочи

Алексей Копайгородский стал новым мэром Сочи

5 часов назад
Покупатель открыл стрельбу в палатке с шаурмой в Рязани

Покупатель открыл стрельбу в палатке с шаурмой в Рязани

6 часов назад
Нурмагомедов остался на второй строчке общего рейтинга UFC

Нурмагомедов остался на второй строчке общего рейтинга UFC

6 часов назад
Украинские депутаты своеобразно прокомментировали газовое предложение России

Украинские депутаты своеобразно прокомментировали газовое предложение России

8 часов назад
"Локомотив" впервые выиграл в новом сезоне КХЛ

"Локомотив" впервые выиграл в новом сезоне КХЛ

8 часов назад
Шахматы. Россияне стартовали с побед на Кубке мира

Шахматы. Россияне стартовали с побед на Кубке мира

9 часов назад
Объявлен победитель фотоконкурса имени Стенина

Объявлен победитель фотоконкурса имени Стенина

9 часов назад
Братья Ананьевы заочно арестованы по делу "Промсвязьбанка"

Братья Ананьевы заочно арестованы по делу "Промсвязьбанка"

10 часов назад
Саратовский пенсионер устроил в квартире наркопритон

Саратовский пенсионер устроил в квартире наркопритон

11 часов назад
Умер мастер документальной фотографии Роберт Франк

Умер мастер документальной фотографии Роберт Франк

12 часов назад
Холодный дракон северных ветров: изучены останки одного из крупнейших летающих существ

Холодный дракон северных ветров: изучены останки одного из крупнейших летающих существ

14 часов назад
В Аргентине родился теленок-мутант с человеческим лицом

В Аргентине родился теленок-мутант с человеческим лицом

15 часов назад
Новый "гуглофон" сможет фотографировать звёзды и дожидаться ответа оператора

Новый "гуглофон" сможет фотографировать звёзды и дожидаться ответа оператора

15 часов назад
Создатель "Форсажа" готовит ремейк боевика "Без лица"

Создатель "Форсажа" готовит ремейк боевика "Без лица"

15 часов назад
Овечкин разбил нос, упав с велосипеда

Овечкин разбил нос, упав с велосипеда

18 часов назад
Бывшая жена Чернышева: Петр сделает все, чтобы поддержать Заворотнюк

Бывшая жена Чернышева: Петр сделает все, чтобы поддержать Заворотнюк

18 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку