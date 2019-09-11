Женщина выбросила из окна роддома своего ребенка и младенца другой роженицы

В Наманганской области Узбекистана женщина выбросила из окна второго этажа роддома свою дочь, родившуюся с дефектом ног. Она также выкинула новорожденную девочку другой пациентки, которая лежала в одной с ней палате.

Оба младенца с тяжелыми травмами были найдены на заднем дворе роддома. Их поместили в реанимацию, но спасти не смогли.

Согласно данным предварительного следствия, женщина, совершившая преступление, была "в расстройстве", передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: в отношении женщины — "умышленное убийство", в отношении сотрудников роддома – "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей". Преступница может получить от 15 до 25 лет тюрьмы. Ответственные лица в роддоме могут быть наказаны заключением на срок от 5 до 8 лет.