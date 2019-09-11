Роспотребнадзор установил причину отравления людей едой из Healthy Food

Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование отравлений в Москве, которое наблюдалось после употребления готовой еды из вендинговых автоматов Healthy Food. Причиной госпитализации и недомогания людей стала обнаруженная в продукции сальмонелла.

Результаты расследования опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что около 84 процентов исследованных проб пищевых продуктов не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. Так, в курином филе, смывах с объектов окружающей среды, а также у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза.

Управление Роспотребнадзора вынесло в отношении виновных 16 постановлений о назначении административных штрафов на сумму около 2 миллионов рублей. В результате принятых мер по Москве была локализована вспышка и новых случаев сальмонеллеза не зарегистрировано.

Массовое отравление людей продукцией Healthy Food было зафиксировано в июле нынешнего года. Пострадавшие приобретали еду в вендинговых автоматах. Около 90 человек стали жертвами некачественной продукции, около 40 из них оказались на больничных койках.

В Москве на три месяца приостановили работу автоматов Healthy Food, соответствующее решение вынес Гагаринский суд.