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11 сентября 201910:28

Знатоки творчества Михаила Шолохова собрались в Вешенской

ГТРК "Дон-ТР"

Знатоки творчества Михаила Шолохова собрались в Вешенской. Сегодня в станице открывается международная конференция, сообщает ГТРК "Дон-ТР".

Вешенская стала традиционным местом встреч литературоведов со всей страны, а также ближнего зарубежья. Музей-заповедник ежегодно проводит здесь "Шолоховские чтения". Три дня ученые, доктора наук будут говорить о творчестве советского писателя-классика, обсуждать новые аспекты изучения его наследия.

На форуме побывают преподаватели литературы из столицы, Воронежа, Белгорода, Тюмени, приедут гости из Украины, Латвии, Азербайджана. В научно-практической конференции примут участие и студенты, интересующиеся трудами писателя. Все доклады и статьи, подготовленные к чтениям, войдут в будущий сборник статей.

Текст: ГТРК "Дон-ТР"

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