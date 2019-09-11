Знатоки творчества Михаила Шолохова собрались в Вешенской. Сегодня в станице открывается международная конференция, сообщает ГТРК "Дон-ТР".

Вешенская стала традиционным местом встреч литературоведов со всей страны, а также ближнего зарубежья. Музей-заповедник ежегодно проводит здесь "Шолоховские чтения". Три дня ученые, доктора наук будут говорить о творчестве советского писателя-классика, обсуждать новые аспекты изучения его наследия.

На форуме побывают преподаватели литературы из столицы, Воронежа, Белгорода, Тюмени, приедут гости из Украины, Латвии, Азербайджана. В научно-практической конференции примут участие и студенты, интересующиеся трудами писателя. Все доклады и статьи, подготовленные к чтениям, войдут в будущий сборник статей.