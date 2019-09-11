Поклонская намерена стать видеоблогером и будет вести шоу

Депутат Госдумы Наталья Поклонская намерена стать видеоблогером. К слову, на YouTube уже есть канал, в котором публикуются выступления политика.

Поклонская рассказала РИА Новости, что скоро в популярном сервисе появится отдельный канал с ее шоу. Депутат отметила, что у нее много инициативной молодежи, которая предлагает много идей. "Думаю, что в ближайшее время появится такой канал", — заявила Поклонская. По ее словам, там будет отдельная передача, которую она будет вести, может быть, раз в месяц.

Наталья Поклонская рассказала, что в шоу будут обсуждать актуальные вопросы политики и международных отношений. Также, по ее словам, будет подводиться некий результат работы с людьми, по обращениям граждан.

Ранее сообщалось, что супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев заявил о разводе. По его словам, они не смогли ужиться, поскольку два лидера в семье — это гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Поклонская, в свою очередь, подтвердила данную информацию и рассказала, что этот факт личной жизни никак не отразится на благополучии россиян.

Как сообщает издание "Московский комсомолец", бывший супруг российского политика сделал громкое заявление в ее адрес. Таким образом он прокомментировал "запоздалые" интервью, которые дает Наталья Поклонская. По словам Ивана Соловьева, это "нормальная и предсказуемая женская реакция". Также он сообщил, что не удивится, если скоро бывшая супруга обвинит его в поедании мухоморов, курении в неположенном месте, утоплении котят в Черном море, а также в том, что он пил кровь младенцев.