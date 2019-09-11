Бывший мэр Рыбинска поставил дорожный конус на машину и возмутил ее владельца

В минувший вторник рабочий в Рыбинске пнул конус и попал в проезжающую мимо легковушку премиальной марки. Ее владелец — предприниматель Алексей Хватов — остановился ждать сотрудников полиции, чтобы оформить ДТП.

Водитель переживал за вероятные повреждения своей машины, а рабочий волновался, что может понести материальную ответственность. На дороге образовалась пробка и вызвала недовольство других участников движения.

Сложную обстановку попытался разрядить начальник рабочего — директор компании "Рыбинское управление механизации строительных работ" Евгений Сдвижков, бывший мэр Рыбинска. Он поднял злополучный дорожный конус и водрузил его на капот пострадавшей легковушки.

Алексея этот поступок возмутил, после чего он опубликовал видео инцидента и прокомментировал его так: "Евгений Сдвижков вместо того , чтобы решить вопрос мирно , угрожал и вёл себя непристойно усугубляя ситуацию" (орфография и пунктуация сохранены).

Глава "Рыбинского УМСР" уже прокомментировал ситуацию изданию 76.RU: "Я подъехал — сидит мужик в крутой BMW, а на дороге затор — наши рабочие полторы полосы закрыли, и он встал так, что троллейбус еле проехал. Я ему сказал, мол, давай всё снимем сейчас на фото и видео, ты отъедешь в сторону, и мы обязательно во всём разберёмся. Я даже ему сказал, что если нужен вещдок, то могу отдать конус. Но он стоял три часа, пока не приехали гаишники. Ну что пластмассовый конус может сделать машине, тем более крутой BMW?"

В свою очередь, Алексей Хватов считает, что его автомобилю был нанесен вред и поделился фотографией царапин на фрагменте пластикового бампера автомобиля.

Установить степень вины всех участников истории с дорожным конусом предстоит сотрудникам ГИБДД, официальных комментариев от которой пока не поступало.