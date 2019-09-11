В Армении найдено тело российского военного. Предположительно, его убили

Труп 23-летнего российского военнослужащего 102-й военной базы найден в одной из квартир города Гюмри. На теле бойца видны порезы, что может говорить об убийстве, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на следственный комитет Армении.

Возбуждено уголовное дело. Назвать причину гибели военнослужащего можно только после судебно-медицинской экспертизы, говорят в местных правоохранительных органах.

102-я российская военная база в Армении была создана в 1995 году. Там служат около 5 тысяч человек.