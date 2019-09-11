Внук Шукшиных найден живым и здоровым

В "Прямом эфире" – продолжение истории непростых отношений звездной семьи Шукшиных с несостоявшейся невесткой Фрейей Зильбер, которая родила от сына Марии Шукшиной.

Поначалу маленького Марка семья признавать не хотела, но когда тест ДНК подтвердил отцовство Макара Шукшина, заговорили о желании взять ребенка в свою семью.

Однако этого уже не хотела сама Фрейя. Некоторое время назад семья Шукшиных кинулась искать Марка – якобы он пропал при загадочных обстоятельствах.



В квартире в Петербурге, где жила Фрейя с сыном, корреспондент "Прямого эфира" обнаружил полный беспорядок – будто ее покидали в спешке.

При этом соседка рассказала о Фрейе очень нелицеприятные вещи – в частности, что к ней приходили приятели "со стеклянными глазами", а ребенка она якобы оставляла "с какой-то непонятной женщиной".

Более того: молодую мать якобы скорая забирала с "передозом". В студии также показали видео, как Зильбер проводит время с друзьями-наркоманами.

В последние месяцы о ней не было ничего известно, никакой информации в соцсетях тоже не появлялась.

Дочь Марии Шукшиной Анна – тетя Марка – говорит, что в последнюю встречу Фрейя была неадекватна, семья несколько месяцев не знает, где она находится, И Макар – отец ребенка – беспокоится о его судьбе.

Однако "пропажа" нашлась – причем, там, где и можно было начать поиски. Маленький Марк уже с мая живет с бабушкой Ниной Лупачевой на родине Фрейи – в Барнауле (причем, на улице Шукшина).

Она рассказала, что мальчика никто и не прятал, в семье его любят и отдавать никому не хотят. Однако Лупачеву удивляет, что на карточку, куда должны были поступать алименты от отца Марка, уже несколько месяцев не приходили деньги.

Что же касается Фрейи, то и ее отсутствие получило объяснение. Где была Зильбер все эти месяцы? Как объясняет "наркоманское" видео? Почему квартира в Петербурге оказалась в ужасном состоянии? Действительно ли Фрейя страдает от наркотической зависимости? И почему семья Шукшиных, если она действительно беспокоится о Марке, не побеспокоилась о материальной помощи ребенку, если его отец не платит алименты?

Этой теме посвящен очередной выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".