Травма не позволит Компани сыграть в прощальном матче

Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани не сможет сыграть в матче, организованным в его честь. 33-летний бельгиец не выйдет на поле из-за травмы подколенного сухожилия.

Венсан Компани, многолетний капитан "Манчестер Сити", летом покинул команду и вернулся в Бельгию, где стал играющим тренером брюссельского "Андерлехта". Чемпионы Англии решили организовать торжественные проводы футболисту, отдавшего команде 11 лет. В честь Комани был запланирован матч звезд "Манчестер Сити" и звезд премьер-лиги.

Встреча пройдет в среду на стадионе "Эттихад", однако сам герой торжества не выйдет на поле. Венсан испытывает боли в колене и не хочет рисковать своим здоровьем.