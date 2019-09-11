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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 58 минут назад

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11 сентября 201919:00

Больше не свидетель: Нидерланды подозревают Цемаха в гибели MH17

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Из свидетелей в подозреваемые переведен Владимир Цемах по делу о гибели 298 человек на борту малайзийского Boeing777 в Донбассе. Такое решение приняли Международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор. Четыре десятка европарламентариев в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому требовали не допустить его обмена и выдачи Москве.

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что требование Москвы обменять захваченного украинскими спецслужбами в Донбассе Цемаха – это якобы даже признание российской вины за сбитый самолет рейса MH17. Она добавила, что участие Цемаха в гуманитарном обмене – очень болезненно для родственников погибших в небе Донбасса людей, сообщает "Интерфакс".

У Пири теперь есть претензии к Киеву: якобы Украина нарушила международные обязательства по всестороннему сотрудничеству найти ответственных в гибели рейса MH17. Обменяв Цемаха среди других по формуле 35 на 35 Киев, по мнению Кати Пири, не сдержал своих обещаний. Кроме того, депутат из Нидерландского королевства просто уверена, что у международной следственной группе JIT теперь нет шансов допросить Цемаха.

А дальше Кати Пири пускается в рассуждения: можно, конечно, попросить Россию предоставить Владимира Цемаха для допроса.

"Но мы не настолько наивны, — восклицает Кати Пири. — Если Москва хотела бы, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не подчеркивала необходимость его выдачи. Поэтому, боюсь, Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля".

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок возражал против передачи Цемаха. Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке также призвал Украину не передавать Цемаха России, так как он подозревается в уничтожении самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко специально для Нидерландов пояснил, почему Киев не может выдать Нидерландам Цемаха: этого не позволяет Конституция Украины. Но, добавил Луценко, в Нидерландах его могут судить заочно.

Россия и Украина 7 сентября освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. Киев получил 24 моряков, нарушивших российскую границу в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также осужденного за подготовку теракта Олега Сенцова. Последний уже пообещал въехать в российский Крым на танке.

Среди переданных Москве – обвиняемый в госизмене на Украине журналист Кирилл Вышинский и Владимир Цемах. В 2014 году Цемах командовал ПВО Донецкой народной республики под Донецком. В его распоряжении были две зенитные установки.

Москва раскрыла секретные данные по ракете, которой был сбит малайзийский Boeing. Эта ракета была изготовлена во времена Советского Союза и перевезена с предприятия в воинскую часть на западе Украины. Судьбу ракеты из комплекса "Бук" удалось установить по номеру на двигателе, обнаруженном на месте крушения малайзийского авиалайнера. Однако никаких выводов после переданных Нидерландам данных Международная следственная группа (JIT) не сделала. Также были проигнорированы данные с российских радаров, которые позволили определить активность украинских военных радаров и точку запуска ракеты по самолету, летевшему из Амстердама в Куала-Лумпур. И 17 июля 2014 года эту территорию контролировали вооруженные силы Украины. Малайзия недовольна расследованием дела о гибели самолета рейса MH17, кроме того, в Луала-Лумпуре считают странным, что черными ящиками с самолета пытались завладеть США и Украина.

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