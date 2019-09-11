В Индонезии объявлен трехдневный траур из-за смерти экс-президента

Правительство Индонезии объявило трехдневный траур в связи со смертью экс-президента страны Бухаруддина Юсуфа Хабиби.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство Antara, ссылаясь на заявление государственного секретаря Индонезии Пратикно. Политик сообщил, что траур объявлен для отдания почестей "лучшему сыну нации".

Хабиби, который скончался 11 сентября в Джакарте в возрасте 83 лет от остановки сердца, руководил страной в 1998-1999 годах.