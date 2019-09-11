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11 сентября 201919:43

Прической красноярского четвероклассника заинтересовался Следственный комитет

tvk6.ru

Хвостиком на макушке четвероклассника красноярской школы заинтересовалось управление по Красноярскому краю Следственного комитета России. Из-за прически школьника разгорелся нешуточный скандал. Администрация школы предложила родителям мальчика перевести 10-летнего Прохора на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования школы.

Правомерность требований школьной администрации теперь проверит Следственный комитет, сообщает "Интерфакс". Директор школы ссылается на принят0е 2 сентября 2019 года положение о единой школьной форме и внешнем виде учащихся. По нему в школе запрещаются экстравагантные прически – дреды и ирокезы, а также окрашивание волос в "яркие неестественные цвета". Также школьники не должны быть с пирсингом и татуировками. Уже 5 сентября несоответствие между этим положением и короткой прической с хвостиком и вызвало конфликт, по которому родители Прохора написали письмо в прокуратуру.

В беседе с учителями завуч школы сравнила прическу мальчика со стрижками в "Гитлерюгенде". Пользователи соцсетей решили морально поддержать "проштрафившегося" ученика. Многие взрослые при этом вспоминали претензии к ним школьных учителей из-за длины волос, подкрашенных тушью ресниц или сережек в ушах.

Мальчик Прохор занимается в футбольной секции. Его футбольный кумир – Златан Ибрагимович. Тренер юного футболиста никакой проблемы в прическе не видит. Хотя у самого Ибрагимовича из-за хвоста были также неприятности: в 2011 году владелец футбольного клуба "Милан" экс-премьер Италии Сильвио Берлускони призвал шведского игрока подстричься. В своих сравнениях он зашел еще дальше в историю, сравнив Ибрагимовича с гигантским самураем на футбольном поле.

В 2017 году длина волос едва не стоила жительнице Хакасии родительских прав. Органы опеки собирались отнять у нее семерых приемных детей только из-за того, что у четырехлетнего мальчика были слишком длинные, по мнению представителей органов опеки, волосы. Суд длился 6 часов, но встал на сторону семьи.

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