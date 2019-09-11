В "Валенсии" произошла смена тренера

В испанской "Валенсии", за которую выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, сменился главный тренер. Марселино Тораль отправлен в отставку, а его место занял Альберт Селадес.

Причиной увольнения Марселино стали разногласия с руководством. На отставке тренера настоял Питер Лим. Новым тренером назначен бывший полузащитник "Реала" Альберто Селадес. Селадес возглавлял юниорские и юношеские сборные Испании, а до 2018 года был помощником Юлена Лопетеги в первой сборной Испании.

Марселино Тораль проработал в "Валенсии" два года. Он дважды выводил клуб в Лигу чемпионов, а весной завоевал с "летучими мышами" Кубок Испании. В нынешнем сезоне "Валенсия" занимает десятое место