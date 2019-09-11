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11 сентября 201921:20 Татьяна Ремезова

Программа "Диалог" с Медведевым: премьер привел в действие регуляторную гильотину

Программа "Диалог" с Медведевым: премьер привел в действие регуляторную гильотину

Национальные проекты, сокращение трудовой недели, повышение уровня жизни и доступность жизненно-важных лекарств. Дмитрий Медведев вместе с министрами в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24" 11 сентября провел встречу с экспертным сообществом. Что мешает развитию предпринимательства и ускорению экономического роста? Как работает "регуляторная гильотина" и где она уже приведена в действие?

За полгода в эфире героями программы "Диалог" стали министры и вице-премьеры. Особенность формата — беседа в непринужденной обстановке. Сегодня пришло время подвести итоги целой серии совещаний, посвященных национальным целям развития. В студию приглашен сам председатель правительства, представители бизнеса, культуры, федеральные министры. Руководитель аппарата правительства привез с собой несколько чемоданов документов.

Перечень советских правовых актов с 1917 по 1991 годы будут подвергнуты регуляторной гильотине. Это действующие нормы и правила, многим из которых больше 100 лет. Прямо перед эфиром глава правительства приводит гильотину в действие.

"Я буквально сегодня подписал поручение о том, что акты Союза ССР и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики должны прекратить свое действие с 1 января 2020 года. Чтобы было понятно: вот сидит Константин Анатольевич Чуйченко, и у него эти кипы документов, я прошу обратить внимание. Это на самом деле даже не самые нормативные акты, а их перечисление", — поясняет Медведев то, откуда взялась кипа бумаг.

"Дмитрий Анатольевич, сегодня вы поставили рекорд за всю историю правительства. Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы и содержание этого приложения, это перечень, состоящий из 20 тысяч 419 актов", — добавляет зампред российского правительства, глава аппарата Белого дома Константин Чуйченко.

"Пожалуйста, назовите некоторые из них", — просил Чуйченко Медведев.

"Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 29.10.17 года о восьмичасовом рабочем дне. Постановление Совмина РСФСР от 09.09.61 года об утверждении республиканских технических условий на колбасы вареные из мяса птицы и кроликов", — приводит примеры руководитель аппарата российского правительства.

"Мы уже живем в новых условиях больше чем три десятилетия, — добавил Дмитрий Медведев, — А эти акты сохраняют силу и очень часто связывают бизнес по рукам и ногам".

Но нужны другие ориентиры. Минэкономики выпустило специальную белую книгу — регулирование общепита без санпинов. С января обкатают ее обкатают в трех пилотных регионах — Москве, Калининграде и Татарстане.

"Если мы увидим, что административные барьеры сняли, но при этом качество и безопасность оказания услуги не пострадали, значит, тогда можно будет это быстрее и активнее распространять по всей стране", — говорит министр экономического развития России Максим Орешкин.

Резонансная тема: доступность обезболивающих и незарегистрированных в России препаратов для детей. Задача — наладить собственное производство. А пока его нет — обеспечить ввоз из-за рубежа.

"Это очень тяжелая история, — подчеркивает глава российского правительства. — И тут не о чем даже говорить. Распоряжение подписано, деньги выделены, и дети получат эти препараты. Надеюсь, что уже в самое ближайшее время. Нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей, конечно, процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям. И тогда этой проблемы не будет".

Бурная дискуссия возникла вокруг 4-дневной рабочей недели. Идея главы правительства вызвала массу интерпретаций.

"Были разные суждения и сомнения. Что это означает, чего хотят? Четыре дня будет человек работать и получать, как за четыре дня, а не как за пять? То есть, способ урезать зарплату, — озвучивает опасения граждан Медведев. — Нет, конечно, речь идет о том, чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий человек мог сам планировать свое рабочее время. Здесь Александр Николаевич присутствует. Может, вы скажете на эту тему?"

"Когда вы с трибуны Международной организации труда (МОТ) выступили с этой идеей, мы несколько всполошились, скажем так. Но подход, который вы сейчас сформулировали и давали комментарии на протяжении последнего времени, нас вполне устраивает", — тут же откликнулся президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Борьба с бедностью, доступное жилье, качество медицины. Хоть беседа и неформальная — поручения предельно конкретные.

- Общение в этом формате чем-то отличалось от совещаний, которые вы проводите или встреч с определенными кругами?

"Конечно. Однозначно абсолютно. На совещании обычно солирует старший, не важно, кто он. А все остальные докладывают. Но здесь же не было никаких докладов. Надеюсь, что из этого в результате возникнет именно набор необходимых решений, подкрепленных и деньгами, и, естественно, нормативными документами", — делится своими ожиданиями премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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