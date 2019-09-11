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11 сентября 201921:05 Анастасия Попова

Сенсационные новости из парижской клиники: Михаэль Шумахер пришел в себя

Сенсационные новости из парижской клиники: Михаэль Шумахер пришел в себя

Михаэль Шумахер пришел в сознание. Сенсационная новость пришла из парижской больницы, куда недавно перевезли знаменитого гонщика. 6 лет назад он получил серьёзную травму, после которой перестал двигаться, говорить и узнавать людей. Теперь французские врачи решили испытать на нем революционный метод лечения.

В госпитале Жоржа Помпиду старались не показывать вида, что к ним поступил особенный пациент, хотя перевозка Михаэля Шумахера в палату была больше похожа на спецоперацию. Носилки накрыли темно-синей тканью, чтобы не было видно лица, вокруг десяток рослых охранников, которые расчищали коридоры от любопытных глаз. Единственная зацепка — карета скорой помощи в сине-желтую шашечку, зарегистрированная в Женеве, до которой от Парижа около 5 с половиной часов пути.

Михаэля Шумахера поместили в отделение сердечно-сосудистой хирургии, корпус Д, первый этаж. Официально больница эту информацию не комментирует, но медсестры говорят, что таинственный пациент действительно семикратный чемпион "Формулы-1". Здесь под круглосуточным наблюдением он провел два дня и сегодня возвращается обратно в Швейцарию.

Это уже третий визит в парижскую клинику, прошлые два были весной и доставляли его на вертолете. Хотели сделать операцию летом, но здоровье ухудшилось, пришлось переносить. Сейчас ему уже лучше, он в сознании, и он здесь — это максимум, чего удалось добиться от врачей. Газета "Паризьен" утверждает, что за восстановление спортсмена взялся 69-летний профессор Филипп Менаше — пионер в области лечения сердечной недостаточности стволовыми клетками. 20 лет назад первым в мире он сделал инъекцию 68-летней женщине и спас ее от инфаркта. Потом проводил клинические испытания еще на 6 пациентах, но свои исследования почему-то неожиданно прервал. Фанаты теперь волнуются.

"Здесь есть хирург, который раньше работал с мышами. А теперь ему хотят дать попробовать свой метод на Шумахере", — говорит сотрудник госпиталя Филипп Лизерн.

В больнице также видели Жерара Сейяна — хирурга, который несколько раз оперировал Шумахера. Менаше также состоит в совете директоров института головного и спинного мозга при другом парижском госпитале. Так что есть вариант, что лечить стволовыми клетками будут не только сердце, но и мозг, хотя раньше такие операции еще не проводили. Несколько инъекций стволовых клеток, который сделали Шумахеру, могут также оказать противовоспалительный эффект на весь организм.

"Из кости берется костный мозг, клетки, находящиеся в зачаточном состоянии, стволовые клетки, которые еще не стали ни сердечными, ни нервными клетками, их берут, выращивают и вживляют как можно ближе к сердцу", — рассказал врач Жералд Кирзек.

Шесть лет назад его отдых в горах закончился трагедией. Любитель скорости Шумахер упал на повороте во время катания с сыном. Шлем спас ему жизнь, но самый успешный за всю историю гонщик получил множественные повреждения обоих полушариев головного мозга. Полгода в коме, в июне 2014 из Гренобыля его перевезли в Лозанну. Один из медработников тогда выкрал его медицинскую карту и хотел продать. Его задержали, посадили в камеру, где он покончил с собой. В сентябре того же года Шумахера перевели на лечение домой в швейцарский Глан. 15 специалистов заботятся о нем круглосуточно, это стоит 56 тысяч евро в неделю. Как он — остается только гадать, решение семьи — не говорить ни слова о его здоровье.

Слухи множатся — в 2014 году итальянцы писали, что Шумахер сидит в кресле у окна, узнает родных и отвечает движением глаз, правда иногда в них слезы при общении с женой и детьми. Спустя два года личный секретарь Папы Римского Бенедикта 16-го Георг Генсвайн сказал, что Шумахеру, очевидно, очень важна близость семьи, и он ведет внутренний диалог с собой. В конце июля прошлого года близкий друг семьи — президент международной автомобильной федерации Жан Тодт обнадежил, что Шумахер делает успехи, и они вместе уже смотрели гонку "Формулы-1".

Исключение для переживающих фанатов семья сделала в этом году перед 50-летним юбилеем гонщика, пара фраз дала надежду — Шумахер находится в самых лучших руках и врачи делают все возможное, чтобы ему помочь.

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