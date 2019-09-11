"Роскосмос" работает над созданием второй ступени сверхтяжелой ракеты

"Союз-6" после ее создания будет прототипом второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя.

Об этом мировую общественность проинформировал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в сюжете, размещенном на странице

"Роскосмос ТВ" в YouTube. По его словам, прототипом первой ступени ракеты сверхтяжелого класса станет "Союз-5".

Рогозин пообещал, что отечественные ракеты будут "драться на рынке с американским и любым другим производителем".

О "Союз-6" Рогозин рассказал 6 сентября во время посещения космодрома Восточный, подчеркнув, что она будет летать на основе двигателя РД-180, а сам носитель будет создан на базе ракеты "Союз-5".