Петру Мамонову назначена очередная операция на сердце

На официальной странице Петра Мамонова в Facebook появилось сообщение о назначенной ему операции на сердце.

"Завтра, 12 сентября, у Петра Николаевича Мамонова сложная операция на сердце. Давайте помолимся за него".

Артист был госпитализирован 24 августа. По данным обследования, он перенес обширный инфаркт. Через два дня 68-летнему музыканту была сделана операция, а 2 сентября он был выписан из кардиологического отделения 1-й Градской больницы в Москве, передает ТАСС.

Петр Мамонов – легенда отечественной рок-музыки. В 1983 году он создал группу "Звуки Му". Позже он стал известен своим моноспектаклем и запоминающимися актерскими работами в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". За киноработы Мамонов награжден престижными премиями "Ника", "Золотой орел", а также приза Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".