КХЛ. "Торпедо" победило ЦСКА впервые за четыре сезона

В Континентальной хоккейной лиге сыграны очередные матчи. Центральной встречей дня стала игра в Нижнем Новгороде между местным "Торпедо" и обладателями Кубка Гагарина из столичного ЦСКА. Победу с минимальным счетом 2:1 праздновали волжане, которые выиграли у армейцев впервые с 2016 года.

Игра проходила в упорной борьбе и основное время принесло ничью – 1:1. Шайбами обменялись армеец Григоренко и автозаводец Жафяров. Однако в дополнительном овертайме "Торпедо" удалось сломить сопротивление "бумажного" фаворита: гол на счету Бочарова.

Результаты других встреч игрового дня: "Адмирал" – "Трактор" – 1:3, "Северсталь" – "Йокерит" – 1:4, "Нефтехимик" – "Металлург" (Магнитогорск) – 3:0.