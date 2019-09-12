В Сургуте появится огромное граффити, посвященное посадке самолета в кукурузе

В Сургуте появится огромное граффити, посвященное подвигу пилотов самолета "Уральских авиалиний", которые 15 августа этого года экстренно посадили лайнер с отказавшими двигателями на кукурузном поле в Подмосковье. Картина украсит фасад девятиэтажного дома.

Над рисунком работают художники из Самары. Завершить свое творение они обещают к выходным --- в воскресенье, 15 сентября. В этот день исполнится ровно месяц после событий в Раменском районе Подмосковья. Для рисования художники используют баллончики с краской, которая хорошо держится на стене при низких северных температурах, сообщает "Россия 24".

Мэр города Вадим Шувалов на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал первые штрихи работы. По словам политика, граффити не просто красиво — оно отражает важное для страны и народа событие.

15 августа самолет А321, который летел из аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. В результате этого отказали оба двигателя. Несмотря на сложности, экипаж сумел посадить самолет на кукурузном поле. Никто не пострадал.