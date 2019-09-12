Андрей Разин: "Северсталь" была быстрее, выше, сильнее, но проиграла "Йокериту"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" на домашнем льду проиграла "Йокериту" (1:4). Главный тренер череповецкой команды Андрей Разин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Создав много моментов, мы опять проиграли. Снова не реализовали большинство, хотя были возможности, – приводит слова Разина пресс-служба КХЛ. – К ребятам претензий нет, они стараются. Мы были быстрее, выше, сильнее, но проиграли. В спорте не всегда побеждает тот, кто лучше. В ММА иногда тоже сильнейшим оказывается тот, кто просто более уверен в себе".

Напомним, "Йокерит" с четырьмя очками занимает шестое место в Западной конференции, а "Северсталь" в ней же расположилась на десятой строчке, имея в активе на одно очко меньше.