На матч "Спартака" не пойду. Массимо Каррера прилетел в Москву

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прилетел в Москву из Бергамо в компании жены Пинни. Итальянский специалист прибыл в столицу России в качестве гостя церемонии вручения наград премии Football Heroes.

Тренера в аэропорту встретил переводчик Артем Фетисов, а также охранники от организаторов мероприятия. Для итальянца это второй визит в Москву после отставки.

Стоит отметить, что в субботу, 14 сентября "Спартак" на поле "Открытие Арены" сыграет с "Уралом" в рамках девятого тура российской премьер-лиги. Экс-наставник "красно-белых" заявил, что не сможет посетить этот матч.

"Не смогу пойти на матч "Спартака". В субботу уже возвращаюсь домой, – приводит слова Карреры Sport24.ru. – Почему бы не задержаться на один день? Потому что в воскресенье планировал посетить какой-нибудь матч в Италии".

Напомним, Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года после отставки Дмитрия Аленичева. Под руководством итальянца "красно-белые" одержали 48 побед, потерпели 21 поражение и 18 раз сыграли вничью.

В сезоне-2016/17 "Спартак" стал чемпионом России, а летом 2017 года впервые в истории завоевал Суперкубок России. В октябре 2018 Совет директоров московского клуба принял решение освободить Массимо от занимаемой должности.