Испытания закончены. "Удав" готовится к передаче в войска

Опытная эксплуатация в войсках новейшего российского пистолета "Удав" успешно завершена. Специалисты Центрального НИИ точного машиностроения готовят всю необходимую документацию для передачи оружия отечественной армии, сообщает пресс-служба "Ростеха".

Создание "Удава" заняло около 5 лет, уточняют в госкорпорации. В 2016 году пистолет отправили на предварительные испытания, в 2018 – на государственные. Оружие доказало, что может эффективно работать в любых условиях. В том числе и в экстремальную жару или мороз.



"Удав" использует российский патрон 9х21, разработанный в ЦНИИточмаш. Однако, позднее была сконструирована вторая версия пистолета под популярный во всем мире боеприпас 9х19 Парабеллум.

Общий вес оружия – почти килограмм, размер магазина – 18 патронов.