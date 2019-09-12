"Триумф", "Бастион" и "Искандер". Британские военные назвали самое пугающее российское оружие

Современное российское вооружение требует немедленного ответа, так как ставит под сомнение способность армии Великобритании оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию, заявил помощник начальника штаба Королевских ВВС Джулиан Болл.

Речь идет о ЗРК С-400 "Триумф", ОТРК "Искандер-М" и береговом ракетном комплексе "Бастион". Болл уверен, что противостоять подобным ракетным комплексам возможно только общими усилиями: разработками в области искусственного интеллекта, созданием нового вооружения и тактики ведения боя, пишет агентство ТАСС.

С-400 – самая современная российская серийная система ПВО. Зенитный ракетный комплекс способен обнаружить летательный аппарат в радиусе до 600 километров и уничтожить на дальность до 400 километров.

Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения особо важных объектов противника на расстоянии до 500 километров. Боевая часть его ракеты весит около 480 килограммов.

"Бастион" с ракетой "Яхонт" имеет радиус действия до 300 километров. Один такой комплекс может состоять из 18 самоходных пусковых установок, в каждой по две ракеты. Плюс 3 командных пункта и транспортно-заряжающий машины. Один "Бастион" контролирует территорию площадью до 100 тысяч квадратных километров.