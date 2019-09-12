Летняя погода испортила воздух в Москве

Москвичи уже несколько дней жалуются на неприятный запах сероводорода. Уровень концентрации вредных веществ в воздухе в некоторых районах превышен в четыре раза. Специалисты связывают это с аномально теплым началом осени и длительным отсутствием дождей. Насколько это опасно для здоровья?

Столичные многоэтажки окутаны дымкой. Даже башни центра "Москва-Сити" ранним утром не могут дотянуться до чистого неба. Уже несколько дней такие видеоролики и фотографии москвичи выкладывают в Сеть из разных районов города. Все пытаются понять: что это?

На юго-востоке к этому туману примешивается неприятный запах. По ночам станции экомониторинга фиксируют превышение уровня сероводорода.

- Запах у нас чувствуется, в ночное время чувствуется. Если честно, я живу с закрытыми окнами.

- Каждое утро почти пахнет не очень хорошо. Сладковатый какой-то запах серы.

Концентрация вредных веществ в воздухе заметно выросла неделю назад. 10 сентября в Печатниках, например, было зафиксировано превышение нормы по сероводороду в 4 раза. 11 сентября норма была перекрыта в 2 раза в Новокосине и в 1,5 раза в Вешняках. Однако здоровью москвичей, как уверяют специалисты, ничего не угрожает.

"Загрязнения накапливаются определенное время, и это приводит к росту концентрации загрязняющих веществ. Это все носит кратковременный характер, в дневное время рассеивание выбросов улучшается, и это приводит к уменьшению концентрации", — рассказывает Алексей Попиков, начальник информационно-аналитического отдела Мосэкомониторинга.

Всему виной антициклон. Вместе с летней солнечной погодой он подарил москвичам и неприятный запах, и половину таблицы Менделеева в воздухе.

"При антициклональном типе погоды практически нет ветра. Есть инверсия в атмосфере. По сути, воздуху некуда деваться ни вертикально, ни горизонтально. Нет переноса", — объясняет Константин Костоглазов, заместитель начальника ФГБУ Центральное УГМС.

Но скоро дышать станет легче. Уже к вечеру на смену штилю придет теплый ветер, а в выходные город освежат дожди.