Петра Мамонова успешно прооперировали

Основатель и лидер андеграундной музыкальной рок-группы "Звуки Му" 68-летний Петр Мамонов перенес операцию на сердце успешно, пока он находится в реанимации.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала жена исполнителя Ольга. По ее словам, хирург доволен проведенной операцией, супруг выглядит хорошо.

24 августа Мамонов был госпитализирован с инфарктом, ему была сделана операция, после чего потребовалась еще одна, перед которой он две недели он провел дома.