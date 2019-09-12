Двухлетняя девочка случайно задушила мать

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать.

Трагедия произошла в Брестской области. По предварительным данным, женщина хотела достать свою дочь из машины через открытое окно. Вероятно, в этот момент девочка нажала на кнопку стеклоподъемника и зажала маме шею.

Как сообщает Sputnik, женщину без сознания нашел ее муж. Он освободил жену из ловушки и вызвал скорую. Однако спасти ее врачам не удалось.

Белорусский Следком проводит по факту гибели женщины проверку.