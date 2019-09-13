Совет Федерации против Google и Facebook: сенаторы осудили вмешательство IT-гигантов в российские выборы

В Совете Федерации обсудили итоги прошедшей избирательной кампании. Конкретно — говорили о нарушениях со стороны Google и Facebook. И поисковик, и соцсеть, вопреки предупреждениям Роспотребнадзора не размещать политическую рекламу в день тишины и в день выборов, всё-таки это сделали.

Крупнейшие американские интернет-корпорации, гиганты IT — Google и Facebook, в России представлены давно, а потому не знать о запрете на любую агитацию в день тишины накануне и непосредственно в сам день выборов, просто не могли. Однако, размещали политизированную рекламу, с критикой кандидатов, действующей власти и даже прямыми указами, за кого необходимо отдать голос.

"Российское избирательное право запрещает любое иностранное участи в любой форме, за исключением только одного иностранных наблюдателей, которые на законном основании находятся на территории РФ. Тотальный запрет! Мало того, это же самое законодательство запрещает любую политическую организацию в день тишины и в день голосования! Вот два этих нормативных акта, они носят абсолютно ясный и четкий характер, и они не могут трактоваться, как то ещё", — заявил Андрей Климов, председатель Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Удалять сомнительные публикации корпорации не стали, даже невзирая на то, что получали предупреждение о необходимости исключить предоставление в эти дни любых рекламных инструментов, которые могли быть использованы для распространения предвыборной агитации, переложив ответственность на самих заказчиков. Тем временем, на любой даже нейтральный запрос, связанный с единым днём голосования, американский поисковик исправно выводил в топ рекламу политической направленности.

"Результаты мониторинга показали, что ряд рекламных инструментов компании Google и Facebook был использован в РФ для распространения политической рекламы. То есть, такие инструменты в этот период этими компаниями предоставлялись. При этом сервисы, которые принадлежат компаниям Google и Facebook рассчитаны на российскую аудиторию. Компании осуществляют свою деятельность на территории РФ. Соответственно, механизм предоставления любого рода рекламных инструментов для целенаправленной агитации и размещения политической рекламы в установленные периоды выборного законодательства должен также соответствовать национальному законодательству, и быть прозрачным", — пояснил Вадим Субботин, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В этом масштабном информационном фронте, направленном на формирование общественного мнения о смене власти, вместе с интернет-платформами выступили и зарубежные СМИ, и иностранные общественные организации. Названия их в России хорошо известны, действуют не первый год, и уже находятся в списке нежелательных.

"Мы в очередной раз стали свидетелями, как западные СМИ, финансируемые с госбюджетных средств США, Германии, Великобритании и Канады применяли целый набор нечистоплотных методов информационного воздействия в отношении наших граждан. Снова звучало ангажированное мнение, заряженное на негатив, искажающая действительность подача внутриполитических событий в России. Использовались манипуляции информацией и подмена понятий", — считает Илья Тимохов, исполняющий обязанности заместителя директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

Генпрокуратура уже проверяет информацию о вмешательстве сотрудников ряда зарубежных дипведомств во внутренние дела России. У Комиссии по защите госсуверенитета есть все основания полагать — и СМИ, и общественные организации, и интернет-платформы действуют исходя из спущенных сверху указаний определённых иностранных структур.

Огульные крики прозападных контор о якобы свозе бюджетников на избирательные участки, прямом подкупе избирателей и жутких нарушениях в УИКах, не умолкают. Информационная агрессия в адрес российского электорального цикла не отличается разнообразием и весьма заурядна. На самих выборах не отразились, ЦИК признал их состоявшимися.

На заседании комиссии прозвучало — со стороны Google и Facebook поступают однозначные сигналы о желании урегулировать возникшую ситуацию. Быть может, следующее заседание произойдёт уже с участием представителей этих корпораций. Но пока — это лишь предположения и разговоры, что же до фактов, специальный доклад по всем доказанным случаям вмешательства извне во внутренние дела страны будет подготовлен сенаторами до конца ноября.