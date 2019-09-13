Российский МИД предупреждает об угрозе наводнений на Балеарских островах

Сильные дожди охватили весь юго-восток Испании, в том числе популярные курорты. В нескольких провинциях уровень опасности повышен до оранжевого, а в Валенсии, Андалусии и Мурсии до самого высокого – красного.

Таких дождей в Испании еще не было: метеорологи говорят о новом рекорде. Ливни накрыли весь юго-восток страны. Эти четверг и пятница станут для Аликанте, Валенсии и Мурсии серьезным испытанием на прочность.

Оранжевый уровень тревоги объявлен в Гранаде, Альбасете, на Балеарских островах — Ибице и Фоментере. В аэропортах задерживаются десятки рейсов. На побережье Коста-Бланка в Аликанте – красный уровень опасности. На официальном языке это означает "высокий риск для населения".

По улицам плывут перевёрнутые машины. Те, что еще стоят на колесах – затоплены по крышу. Под воду ушли первые этажи домов. Воду из прихожей выливают тазами и ведрами.

У этого ливня уже есть жертвы. В городе Альбасете погибла пожилая пара. Их машину унес поток воды. Спасатели подъехали слишком поздно.

Штормовой ветер сдувает грузовики, ломает деревья и изгороди. В курортном городке Гвардамар де Сегура даже пронесся небольшой торнадо.

Спасательные службы работают на пределе возможностей. С крыш домов и из пострадавших автомобилей эвакуированы сотни человек. Власти задействуют военных.

Мэр города Онтеньенте в провинции Валенсия заявил, что будет просить правительство Королевства объявить район зоной катастрофы. Этот статус предполагает выделение экстренной помощи людям, а также компенсации для строительства домов взамен разрушенных.

Растерянные жители Онтеньенте показывают, в каком состоянии их дом. Ходить можно только в резиновых сапогах. Косметическим ремонтом там не обойтись.

Этот дождь измеряют центнерами: метеорологи говорят о двухстах литрах на квадратный метр земли. В валенсийском городе Айело де Мальферит (Aielo de Malferit) река Клариано поднялась за два часа на 9 метров и снесла средневековый мост, который стоял с 16 века.

В Валенсии и Мурсии отменены занятия в школах. 300 тысяч учеников ушли на внеочередные каникулы до конца дождей. По прогнозам, погода на Средиземноморье улучшится лишь к выходным. Дожди сместятся от испанского побережья к центру страны.