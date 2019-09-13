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13 сентября 201901:34 Станислав Бернвальд

Кому жемчуг мелок: в Сети обсуждают слитые подробности предстоящей свадьбы Собчак и Богомолова

Кому жемчуг мелок: в Сети обсуждают слитые подробности предстоящей свадьбы Собчак и Богомолова

Этот стиль самый востребованный, самый актуальный, и практически любая девушка мечтает о том платье. А получила — Ксения Собчак. Столица готовится к свадьбе. 300 гостей, шикарный ресторан, и вилка сервировочная рыбная — за 74 тысячи рублей — в подарок.

Вилка сервировочная рыбная — за 74 тысячи рублей. Шкаф за полмиллиона. Пуф со столиком — за миллион двести. И ковёр — три на четыре метра — за 850 тысяч. И многое другое — в так называемом "Ксюшином виш-листе". То есть, в списке подарков, которые хотела бы получить Ксения Собчак.

Разумеется, не просто так. На свадьбу — с режиссёром Константином Богомоловым. Состоится уже завтра, в пятницу тринадцатое. А вот так — судя по сливу в Сеть — выглядит приглашение. Своего рода видеооткрытка. Необычное оформление — плюс довольно провокационный текст.

Дескать, "если вместо подарков молодым, вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого". Многим — показалось жёсткой провокацией. Хотя, вполне вероятно, на такую реакцию и рассчитывали. Пара — как ни крути, эпатажная.

Торжество, если верить источникам, задумали под стать. Театрализованное представление, креативная развлекательная программа... Вдобавок банкет, якобы аж на 12 миллионов рублей. И очень дорогое платье невесты. За которое, впрочем, платить не придётся.

"14 сентября самка богомола укусит самца" — один из тысяч едких комментариев к новости о предстоящей в пятницу 13-го свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Богомолова. Народ юморит, кто во что горазд. И по доброму, и как здесь – ядовито.

Самое обсуждаемое в канун этого события – это место проведения торжества. Друг Собчак, предприниматель Михаил Куснирович, по слухам, готов был в качестве свадебного подарка закрыть на спец. обслуживание один из самых гламурных ресторанов столицы. Стоимость банкетного меню на одну персону в этом ресторане составляет 40 тысяч рублей. Но в связи с тем, что информация о месте торжества просочилась в сеть, жениху и невесте срочно пришлось искать новый ресторан. О том, что мероприятие перенесли в другое место, подтвердили и в самом ресторане.

Около трехсот гостей из числа близких друзей пары, список держится в строго секрете, но свое присутствие уже подтвердили: Игорь Верник с братом, старый друг Собчак Андрей Малахов. Не смотря на то, что эта уже вторая по счету свадьба у Ксении Анатольевны, под венец она пойдет в белом платье.

"Этот стиль — самый востребованный самый актуальный и практически любая девушка мечтает о том платье. Много рюшек, болтающихся штучек. Все носят именно так. Но мне удивительно -почему Ксения Собчак надела то, что носят все", — отметил Евгений Трефилов, дизайнер-стилист.

Платье не из дешевых, но и не самое дорогое. По скромным оценкам, стоит оно около семисот тысяч рублей. Но, скорее всего, за него Собчак не заплатит ни копейки — работа по бартеру, то есть: я вам рекламу, вы мне платьишко. И не только платьишко.

"У Ксении Анатольевны в Инстаграме более 6 миллионов человек, для нее, конечно, система бартера это сам бог велел. Зная ее предприимчивость, она, конечно, на этом деле сэкономит по максимуму, и получит все на халяву тоже по максимуму. Она будет пиарить все, вплоть до нижнего белья. Я думаю, что нижнее белье Ксения Анатольевна на свадьбу приобретет на халяву", — считает Иван Акимов, PR-специалист.

Ну а пока все гадают, где и в чем будет гулять и петь эта свадьба, по некоторым источникам проходит информация, что уже сегодня, накануне повторного главного события для любой девушки, Ксения Анатольевна и Константин Юрьевич обвенчались.

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