Трамп не верит в слежку Израиля за Белым домом

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не верит в то, что Израиль размещал в непосредственной близости от Белого дома прослушивающие устройства.

Глава американской администрации подчеркнул, что ему трудно поверить в то, что Израиль шпионил за представителями американских властей, передает ТАСС. "Мои отношения с Израилем великолепные. Посмотрите на решения администрации США по Голанам, Иерусалиму, куда мы перенесли посольство, — напомнил Дональд Трамп. — Обратите внимание даже на иранскую сделку, на Иран, который за последние два года стал другой страной".

Как сообщалось, в минувший четверг, 12 сентября, издание "Политико" опубликовало статью, в которой утверждалось, что американская администрация подозревает Израиль в размещении у Белого дома в Вашингтоне устройств слежения и прослушивания мобильных телефонов. Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эту информацию " абсолютной ложью".