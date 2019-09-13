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13 сентября 201908:44 Татьяна Корсунова

Под Ржевом круглосуточно возводится мемориал Советскому солдату

Под Ржевом круглосуточно возводится мемориал Советскому солдату

На строительство мемориала Советскому солдату под Ржевом собрано 265 миллионов рублей пожертвований. Памятник откроют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Строительство мемориала Советскому солдату под Ржевом ведется круглосуточно. За темпами и качеством работ наблюдают представители Российского военно-исторического общества и местных властей. По четвергам проходят совещания.

У деревни Хорошево Ржевского района развернулась масштабная стройка. Здесь будет воздвигнут мемориал, центральной частью которого станет бронзовая фигура Советскому солдату. По своему величию он обещает не уступить памятнику "Родина-мать" в Волгограде.

"Всегда Москва была защищена с запада именно под стенами Ржева. И вот этот солдат будет символизировать эту мощь", — считает Галина Мешкова, председатель Совета ветеранов г.Ржев и Ржевского района.

Установят 25-метровую фигуру воина на искусственно созданном холме. Сейчас ведется отсыпка кургана. Завершена укладка монолитных железобетонных конструкций. Они – основа для стального каркаса, на котором по частям будут монтировать бронзовый памятник весом 80 тонн. К этому этапу работы приступят в октябре.

На этих бетонных стенах, одна из них уже готова, будут установлены плиты из кортеновской стали. На них будут выбиты 62 тысячи имен воинов, погибших в сражениях на Ржевско-Вяземском выступе.

Листы из кортена, устойчивые к коррозии, уже отлиты. На стройке круглосуточно трудятся больше сотни строителей, половина из которых жители Ржевского района. Помощь местных властей здесь ощутима. Вопросы, связанные с озеленение, с изменением генплана, в конце концов, вопросы воды и питания.

"Одновременно со строительством рабочие занимаются благоустройством территории. Забетонировали центральная аллея, монтирует оборудования для ее освящения. Земля засыпана толстым слоем песка. Однако так будет недолго", — пояснил Валерий Румянцев, глава Ржевского района.

Здесь предполагается 4 тысячи кв. м. мощения гранитной брусчаткой. На эту строительную площадку было завезено 45 тысяч метров кубических песка.

"По плану Ржевский монумент будет хорошо видно с федеральной трассы М-9, дорога от которой в направлении к деревни Хорошево будет расширена до 4 полос. Здесь же обустроят автомобильную развязку и вертолетную площадку. Работы должны завершиться к 9 мая 2020 года", — сообщил Алексей Барков, директор Российского военно-исторического общества.

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