8-часовой рабочий день отменять не будут

Восьмичасовой рабочий день не будет отменен. Об этом заявил вице-премьер России Константин Чуйченко.

Восьмичасовой рабочий день был установлен декретом Совнаркома в 1917 году. Этот нормативный акт попал под так называемую "регуляторную гильотину", то есть оказался в перечне советских документов, которые будут отменены в 2020 году, уточняет "Интерфакс".

Чуйченко пояснил, что 8-часовой рабочий день был установлен Трудовым Кодексом и не может быть отменен.

"Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого делать — у нас нет компетенции", — заявил он РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24" сообщил, что подписал поручение о прекращении нормативных актов, принятых в СССР и РСФСР.