"Не представлял масштабов": Ларссон рассказал о главном минусе перехода в "Спартак"

Шведский нападающий "Спартака" Джордан Ларссон поделился своими впечатлениями после перехода в столичную команду. В частности, форвард выделил минусы, с которыми он столкнулся после переезда Москву.

"Пока я живу в центре Москвы, но скоро переберусь в квартиру. Москва такая большая, что даже за несколько лет я вряд ли познакомлюсь со всеми красивыми местами города, — признается Ларссон, слова которого приводит официальный сайт "Спартака", — Мне здесь нравится. Но есть моменты, которые удивили неприятно – это движение на дорогах. Я слышал, что это может стать проблемой, но я даже не представлял масштабов".

Напомним, что Ларссон пополнил ряды "Спартака" в минувшее трансферное окно, когда перешел из "Норрчепинга". Он обошелся красно-белым в четыре миллиона евро. В составе московского клуба он провел восемь игр, в которых отметился пятью забитыми голами.