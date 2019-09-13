Погода выходных: встречаем осень

Похолодание, облачная и дождливая погода приходят на Русскую равнину в начале осеннего сезона по старому стилю. Холодный воздух с северо-запада придет в центральные регионы в ночь на субботу, а к исходу воскресенья достигнет Предуралья и Черноземья.

По данным синоптиков, в Москве ожидается преимущественно облачная погода, временами пройдут небольшие дожди, температура днем +13,+16, ночью +5, +8.

В Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, временами пройдет небольшой дождь, в субботу днем +13, +15, в воскресенье +11, +13.

На Русском Севере, в центре мощного циклона, пройдут дожди, местами сильные. В Мурманске, Архангельске и Сыктывкаре +7, +9, в Вологде +11, +13.

В Черноземье не обойдется без осадков. В Курске, Брянске и Воронеже +16, +18, на юге Воронежской области +22, +25.

В Поволжье похолодает, будет ветрено и дождливо. В Йошкар-Оле и Нижнем Новгороде +13, +15, в Пензе и Казани в субботу +19, +22, в воскресенье +13, +15, в Самаре и Саратове в субботу +25, в воскресенье похолодает до +18, +20. В Волгограде в субботу будет +26, +28, в воскресенье не выше +21, осадков не ожидается.

На Юге будет солнечно. В Симферополе и Ялте +27, +30, в Краснодаре и Сочи +25, +28.

На Южном Урале местами пройдут кратковременные дожди. В Екатеринбурге и Челябинске +18, +21. В Уфе в субботу +19, +21, в воскресенье +13, +15.

Западная Сибирь окажется в зоне влияния атмосферного фронта. В Омске +20, +22, без осадков. В Новосибирске в субботу +12, +15, в воскресенье +18, +20, возможны кратковременные дожди. В Кемерове +11, +14, пройдет дождь.

На юге Дальнего Востока ожидаются небольшие дожди. В Благовещенске +20, +23. В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке около +20°, солнечно.