Судьба Стаса Костюшкина: "Чай вдвоем" и жизнь втроем

В "Судьбе человека" Стас Костюшкин признается, что создавая знаменитый дуэт "Чай вдвоем" с Денисом Клявером они, прежде всего, мечтали не о славе, . а о том, чтобы девочки, которые их когда-то отвергли, поняли, что ошиблись.

Сам он на тот момент переживал сильные чувства к Марианне, которой добивался долгие годы.

Он влюбился в нее, когда девочке было всего 13, а ему 16. Стас рассказывает, что честно ждал три года, но родители Марианны сочли, что он не слишком завидный жених – есть и получше.

Спустя несколько лет они снова встретились, Марианна была уже замужем, но они поняли, что хотят быть вместе.

Развод был непростым – муж Марианны выпрыгнул из окна и сломал ноги. Однако пара все-таки соединилась в супружеский союз. Просуществовал он, однако, недолго: соседи сообщили Стасу, что Марианна ему изменяет.

Еще год музыкант пытался наладить отношения с ней, прощая все, однако однажды понял, что ему это больше не нужно: собрал чемодан и ушел.

Вскоре в его жизни появилась Ольга, с которой Стас познакомился на кастинге танцовщиц для группы "Чай вдвоем".

Отношения с ней, по признанию артиста, были бегством от первого брака. Жениться они поначалу не планировали, но когда Ольга забеременела, официально расписались.

Но тут жизнь столкнула его с Юлей – девушкой, которая пришла танцовщицей в коллектив на место Ольги.

Костюшкин признается, что влюбился с первого взгляда. Он честно пытался бороться с этим чувством, понимая, какую боль причиняет жене. Но любовь оказалась сильнее.

Два года, признается Стас, он жил на две семьи, но когда Ольга узнала об этом, вопрос решился радикально – они развелись.

С Юлей Стас вместе уже 15 лет, у них растут два сына. Юля во всем поддерживает мужа – даже предлагала продать квартиру, когда Костюшкин решился на сольную карьеру.

Какие трудности пришлось пережить ему на этом пути? Сложно ли было отказаться от "Чая вдвоем"? Как Костюшкин узнал, что Денис Клявер – сын Ильи Олейникова, и какие отношения были с ним у Стаса? При каких обстоятельствах выручила музыканта машина Юрия Стоянова?

Зачем мама Стаса пряталась от Михаила Жванецкого под прилавком, и общается ли он сейчас с Денисом Клявером?

Об этом и не только Костюшкин рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".