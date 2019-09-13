Испания стала первым финалистом чемпионата мира по баскетболу

В Китае настала череда решающих матчей чемпионата мира по баскетболу. Определился первый обладатель путевки в финал мирового первенства – им стала сборная Испании, которая в полуфинале турнира одержала победу над Австралией.

Основное время матча завершилось со счетом 71:71, и командам предстояло определить победителя в дополнительное время. Европейская сборная добилась непростой победы лишь во втором овертайме. Итоговый счет 95:88. Самым результативным игроком встречи стал испанец Марк Газоль, набравший 33 очка. У австралийцев наилучший показатель по очкам у Ника Кэя (22 очка).

Испания вышла в финал чемпионата мира. Ее соперником по решающему матчу станет победитель другого полуфинала, где будут встречаться команды Аргентины и Франции. Он состоится позже в пятницу.