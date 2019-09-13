Баскетбол. "Реал" хочет создать Европейскую конференцию НБА

Руководство баскетбольного "Реала" отправило заявку в Национальную баскетбольную ассоциацию на участие в Восточной конференции турнира. Однако организаторы НБА ответили на предложение "Королевского клуба" отказом.

"Наш баскетбольный клуб проводит много незначимых матчей. Нам лучше играть меньше, но на более высоком уровне, — признается президент клуба Флорентино Перес, слова которого приводит РИА Новости. – Мы изучили возможность создания европейской лиги, и я мечтаю видеть "Реал" в НБА. Я просил включения в состав Восточной конференции, но они ответили, что это далеко".

Также глава "Реала" поделился деталями создания главной лиги Старого света: "Другие испанские клубы не привлекают такого внимания болельщиков. Однако есть греческие и турецкие клубы – они могли бы войти в Европейскую конференцию. В НБА же есть только две команды, у которых больше подписчиков, чем у нас".