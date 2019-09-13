Истребители 17 раз отгоняли иностранных разведчиков от российских границ

Российские силы ПВО заметили 27 разведывательных аппаратов рядом с российским воздушным пространством за минувшую неделю. 17 раз дежурным истребителям приходилось отгонять шпионов от границы, сообщает газета "Красная звезда".

В частности, 12 сентября британский разведывательный самолет Sentinel R1 заметили на западе страны. Он около часа летал вдоль границ Ленинградской и Псковской областей на высоте 13 километров. Другой судно Королевских военно-воздушных сил, самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint, объявился рядом с Калининградской областью.

Нарушения российской государственной границы не допущено, уточняют военные.