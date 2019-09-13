ФНС: задолженностей у Киркорова нет

В Федеральной налоговой службе опровергли сообщения СМИ о блокировке банковских счетов Филиппа Киркорова из-за долгов.

Как пояснили в ведомстве, в случае образования задолженности по налогам, приостановление операций по счетам может применяться только на сумму самой задолженности. На выплату зарплаты, социальные выплаты и зачисление средств ограничения не распространяются.

"Задолженность у ИП Киркоров Ф. Б. отсутствует", — подчеркнули в пресс-службе ФНС РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что счета знаменитого артиста в двух банках якобы были заблокированы счета. Однако директор певца Геннадий Рыбак быстро назвал эти сообщения "очередным бредом".