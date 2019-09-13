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13 сентября 201919:11

Гендиректор киностудии имени Горького решил уволиться

Артем Геодакян/ТАСС

Гендиректор киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал заявление об увольнении с поста по собственному желанию. Он возглавлял компанию более девяти лет.

В Министерстве культуры подтвердили данную информацию.

"Документ на рассмотрении", — сообщил ТАСС представитель ведомства.

До киностудии имени Горького Зернов занимал должность директора "Центрнаучфильма", а затем пост гендиректора ОАО "Центр национального фильма".

 

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