Гендиректор киностудии имени Горького решил уволиться

Гендиректор киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал заявление об увольнении с поста по собственному желанию. Он возглавлял компанию более девяти лет.

В Министерстве культуры подтвердили данную информацию.

"Документ на рассмотрении", — сообщил ТАСС представитель ведомства.

До киностудии имени Горького Зернов занимал должность директора "Центрнаучфильма", а затем пост гендиректора ОАО "Центр национального фильма".