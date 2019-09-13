Три российских фигуриста заняли весь пьедестал Гран-при в Челябинске

В Челябинске продолжается очередной этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, в котором российские фигуристы продолжают свои триумфальные выступления. В мужских одиночных соревнованиях россияне заняли весь пьедестал.

По итогам короткой и произвольных программ победителем стал 17-летний Петр Гуменник, набравший 222,14 балла. Второе место – у Артура Даниеляна, прокат которого был оценен судейским корпусом в 221,93 балла. Замкнул тройку лучших Илья Яблоков – у него 207,68 балла.

Напомним, что накануне весь пьедестал заняли спортивные танцоры.