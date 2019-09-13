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13 сентября 201921:15 Татьяна Ремезова

Эксперимент с самозанятыми: тамада и таксист лично пришли сказать спасибо главе ФНС

Эксперимент с самозанятыми: тамада и таксист лично пришли сказать спасибо главе ФНС

Ни один человек не заплатит налогов больше, чем захочет. Готовность платить зависит не от размера налога, а от доверия граждан государству. Насколько успешным оказался эксперимент с самозанятыми, оценили сегодня на Московском финансовом форуме. Удалось ли убедить нянь и репетиторов выйти из тени?

Самозанятым была посвящена целая отдельная сессия форума, модератором которой выступил сам глава Федеральной налоговой службы. Справился он с этой задачей блестяще. Михаил Мишустин вспомнил, как начинался эксперимент, сколько звучало необоснованного скепсиса — мол, налоговая хочет лишать дохода малоимущих. Но на практике возможностью платить налог всего в 4 процента вместо 13 процентов уже многие воспользовались.

"12 сентября в качестве налогоплательщика зарегистрировался 200-тысячный доброволец Веселов А. А. из Нижегородской области. Он дизайнер. В новый год — в 0:07 минут (поскольку в режиме онлайн администрирование идет 24/7) — первым налогоплательщиком стала девушка из Челябинска, которая занимается маникюром. Это здорово, что люди верят, добровольно приходят. Это самый лучший ответ — доверие людей", — рассказал глава ФНС Михаил Мишустин.

Сейчас более 200 тысяч зарегистрировавшихся, которые заработали более 20 миллиардов рублей. Средняя сумма чека за услуги чуть меньше 1000 рублей.

Каждый пятый зарегистрировавшийся в приложении "Мой налог" — это таксист. Их 20 процентов. На втором месте те, кто сдают жилье в аренду. Следом идут консультанты, репетиторы и программисты.

Среди гостей сессии оказались два самозанятых. Федеральная налоговая служба сама пригласила их, чтобы из первых уст услышать, что побудило людей выйти из тени.

"Если смотреть, сколько времени отнимает уплата налогов по той же упрощенке, то здесь один раз заглянуть в приложение и потратить 2-3 минуты", — говорит водитель такси Николай Кодолов.

Ссреди участников дискуссии был и глава Сбербанка Герман Греф, которого буквально на этой неделе президент назначил ответственным за внедрение передовых технологий в масштабах страны.

То, что удалось сделать в налоговой сфере, участники дискуссии назвали огромным шагом, технологическим рывком, который теперь предстоит сделать всему государству.

"Модель, которую вы продемонстрировали, это модель будущего", — уверен Герман Греф.

"Никогда бы не было такого закона, если бы не появились фантастические технологические возможности, что сделало нашу налоговую службу лучшей в мире — это признается не просто в рекламных роликах, а признается во все мире", — считает Андрей Макаров, председатель Комитета Госдумы РФ по бюджетам и налогам.

Справедливости ради стоит отметить, что потенциальных самозанытых в стране куда больше, чем 200 тысяч. Всего трудоспособного населения 82 миллиона, страховые взносы платят (то есть работают официально) 52 миллиона. 30 миллионов пока остаются в тени.

От четырех пилотных областей эксперимент с самозанятыми будет постепенно расширяться на наиболее экономически развитые регионы страны.

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