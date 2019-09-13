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13 сентября 201921:08

Свадьба Собчак и Богомолова: кто приехал поздравить молодоженов

Свадьба Собчак и Богомолова: кто приехал поздравить молодоженов

Грибоедовский ЗАГС в пятницу, 13 сентября, зарегистрировал брак телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Церемония получилась необычной, как, впрочем, подобает свадьбе двух творческих людей. На регистрацию пара приехала на катафалке с надписью: "Пока смерть не разлучит нас", а вот на венчание в Храме вознесения Господня у Никитских ворот оправились уже в карете.

На вопрос о том, почему такое интересное оформление свадебной церемонии, Богомолов ответил: "Ну вот так живем интересно".

На торжество, которое в эти минуты проходит в Музее Москвы, приглашено более 300 человек. С собой у них внушительных размеров подарки. Некоторые пришлось доставлять грузовиками. Среди гостей — весь цвет отечественной сцены. Чтобы поздравить молодоженов, многим даже пришлось прервать гастроли. Так, Филипп Киркоров специально сегодня прилетел в столицу, чтобы спеть любимую песню невесты. Как сообщает издание "Московский комсомолец", певец назвал событие "шоу маст го он". По словам Киркорова, это главное мероприятие года и он рад за Ксению.

Дмитрий Маликов не захотел рассказывать, что приготовил в качестве презента молодоженам. По его словам, на свадьбе он петь не будет, зато будет пить. Также певец отметил, что почти не знаком с Богомоловым.

На праздничное событие приехали бывшая супруга лидера группы Ленинград Матильда Шнурова, Рената Литвинова, Яна Рудковская, Федор Бондарчук, Игорь Верник, жена пресс-секретаря президента Татьяна Навка, помощник президента России Владислав Сурков и многие другие.

Сами молодожены под крики "Горько!" въехали на карете через ворота Музея Москвы.

На своей странице в Instagram Яна Рудковская опубликовала трогательное видео, на котором запечатлен, как утверждает продюсер, "самый страстный поцелуй" Богомолова и Собчак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самый страстный поцелуй 💋 ❤️ @konbog75 @xenia_sobchak

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 13 Сен 2019 в 9:51 PDT

Судя по всему, праздничное мероприятие по случаю "свадьбы века" продлится до раннего утра.

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