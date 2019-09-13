Премьер-лига. "Зенит" выиграл дома у тульского "Арсенала"

Матчем в Санкт-Петербурге между местным "Зенитом" и тульским "Арсеналом" стартовала программа 9-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Хозяева забили первыми, затем пропустили ответный мяч, но в итоге выиграли со счетом 3:1.

Надо сказать, что матч в целом проходил по сценарию хозяев и гол Дзюбы на 5-й минуте встречи выглядел вполне логичным. Другое дело, что в дальнейшие 50 минут хозяева никак не могли увеличить счет и транжирили свои немногочисленные голевые моменты.

Все изменилось, когда "Арсеналу" удалось забить ответный гол: мяч на счету Берхамова. После этого "сине-бело-голубые" с удвоенной энергией бросились вперед и через 10 минут вышли вперед, когда Дриусси реализовал довольно спорный пенальти. Но третий гол в исполнении Шатова и расставил все точки над "i", и дал хозяевам право утверждать, что они выиграли не только за счет лояльности судьи Павла Кукуяна.