Армейское хоккейное дерби. ЦСКА в Санкт-Петербурге унизил СКА

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошел один из центральных матчей сентября в Западной конференции. Питерский СКА принимал в городе на Неве московских одноклубников. Гости забили в ворота своих принципиальных соперников три безответных гола.

Матч получился упорным и счет не вполне отражает происходящее на площадке. Тем не менее в главном – в реализации голевых моментов, — гости хозяев переиграли напрочь. Слепышев на 8-й минуте, Окулов на 25-й и Калинин на 59-й (забивал в пустые ворота) принесли победу ЦСКА.