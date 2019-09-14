В Петербурге завершился крупнейший туристический форум

Новые туристические представительства Санкт-Петербурга откроются в Греции и Мексике. Соглашение об этом подписаны в рамках форума, который прошел в северной столице.

Петербург принимал у себя делегатов XXIII сессии Генассамблеи Всемирной туристической организации. Более полутора тысяч участников из 158 стран обсуждали передовые направления и тенденции отрасли.

В завершении собравшиеся определили место проведения следующей сессии. Большинство проголосовало за Марокко. В 2021 году главное мировое событие в индустрии туризма пройдет в городе Марракеш, передает телеканал "Россия 24".