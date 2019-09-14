Восстановление сгоревшего в Сибири леса началось с посадки деревьев в Новосибирске

Сотрудники авиакомпании S7 Airlines и волонтеры посадили первые 20 тысяч деревьев в рамках акции по восстановлению сибирских лесов. Это в общей сложности 5 гектаров, уточняет телеканал "Россия 24".

Акция проводится в соответствии с национальным проектом "Экология". Всего на территории Коченевского и Сузунского лесничеств высадят 22 гектара молодого леса. Среди участников был и губернатор области Андрей Травников.