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14 сентября 201905:43 Елизавета Храмцова

Гибель любви: Театр на Таганке покажет бродвейский хит "Последние пять лет"

Гибель любви: Театр на Таганке покажет бродвейский хит "Последние пять лет"

В Московском Театре на Таганке стартовал 56 сезон. Его открыла премьера мюзикла "Последние пять лет". Он основан на современной бродвейской постановке Джейсона Роберта Брауна, которую по достоинству оценили в Америке и Европе. На российскую сцену бродвейский хит перенес Алексей Франдетти — двукратный лауреат "Золотой маски".

На сцене – только он, она и история гибели их любви. Джейми – талантливый писатель, во многом благодаря своей музе – возлюбленной Кэти – оказывается на вершине успеха. В это же время девушка, которая мечтает стать успешной актрисой, терпит одну неудачу за другой. Джейми, как может, пытается вернуть подруге веру в себя.

То, что в этой истории не будет счастливого финала, становится понятно в первой же сцене. В истории Джейми – время линейное (вначале перед нами влюбленный юноша, а в финале – разочаровавшийся мужчина). Но в истории Кэти часы будто повернулись вспять. Единственный раз герои взаимодействуют только в одной сцене в середине спектакля – день их свадьбы. Для актрисы Марфы Кольцовой такое решение драматурга стало самым сложным испытанием.

"В обычном спектакле все начинается с какого-то яркого момента и идет уже туда – в конец, — говорит Марфа Кольцова, исполнительница главной роли. — Не могу сказать, что было прям супер-тяжело, но какие-то моменты, конечно, были. Потому что настраиваешься на спектакль, волнуешься, а состояние должно быть все – спокойное, трагедия, финал. То есть сыграй финал в начале".

Десяток локаций и пять лет жизни двух человек вместили в такое скромное пространство. Бродвейскую сценографию в театре на Таганке решили не брать, а разработали свою. Автор мюзикла, композитор Джейсон Роберт Браун, в основу сюжета положил свою историю расставания с любимой. Если посмотреть голливудскую экранизацию мюзикла, появится ощущение, что всю вину за расставание драматург перекладывает на героиню. В театре на Таганке решили добавить в материал справедливости.

"Мы как раз хотели показать и ее правду тоже, — поясняет Павел Левкин, исполнитель главной роли. — Там нет такого, что он весь такой прекрасный, а она ему капает все время на мозг и поэтому ничего не получилось. Мы, наверное, в эту сторону думали".

"Уже сейчас у всех ощущение, что пора в отпуск", — рассказывает о подготовке к премьере директор театра Ирина Апексимова. Работа кипит не только над новыми постановками, готовятся к запуску арт-лаборатории. Среди кураторов – продюсер и режиссер Тимур Бемамбетов, а также Эндрю Куинн – во время съемок "Матрицы" он отвечал за спецэффекты. Одним словом, размах – кинематографический.

"Ну, меня все-таки тянет в кино, — смеется Ирина Апексимова, директор Московского государственного Театра драмы и комедии на Таганке. — Далее — премьера "Тартюфа", далее будет работать Денис Азаров над "Снегурочкой" Островского. Сейчас параллельно пишется пьеса по повести Вероники Ивановой "Спутники" — это был замечательный фильм Фоменко "На всю оставшуюся жизнь". Это очень хотелось бы успеть все выпустить ко Дню Победы".

В театре говорят, что решение ставить на малой сцене полноценный мюзикл с живым оркестром – коммерчески рискованное, но оправданное. Предыдущая работа режиссера "Пяти лет назад", Алексея Франдетти — музыкальный спектакль "Суинни Тодд" — принес Театру на Таганке три "Золотые маски".

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