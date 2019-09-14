Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден тайно женился в России. Об этом он рассказал в интервью газете Guardian. По словам Сноудена, церемония прошла в одном из ЗАГСов. Там он расписался со своей возлюбленной Линдсей Миллс.

В 2013 году Сноуден передал журналистам секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб. Россия предоставила ему временное убежище. В США ему грозит до 20 лет тюрьмы за шпионаж. Американская администрация называет его "предателем", напоминает телеканал "Россия 24".